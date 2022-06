Watch more News on iWantTFC

Naghain na ng Statement of Contribution and Expenditures (SOCE) ang ilang tumakbong kandidato sa halalan 2022. Kabilang dito si President-elect Bongbong Marcos, na nagdeklara ng gastusin ng higit P600 milyon. Nagbabala naman ang Department of the Interior and Local Government sa mga bagong halal na opisyal na hindi sila makakapag-oath-taking kung walang SOCE. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Martes, 7 Hunyo 2022