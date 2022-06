Watch more News on iWantTFC

Itinaas na sa Alert Level 1 ang palibot ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon matapos itong pumutok at magbuga ng makapal at maitim na abo at usok nitong umaga ng Linggo. Iniutos na rin na lumikas ang lahat ng nakatira sa loob ng danger zone ng bulkan. Nagpa-Patrol, Aireen Perol. TV Patrol, Linggo, 5 Hunyo 2022