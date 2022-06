Mga gustong ituloy ang 'vote buying' complaints kakaunti: Comelec

Watch more News on iWantTFC

Sa mahigit 1,000 ulat na idinulog sa Facebook page at email ng Task Force Kontra Bigay ng Commission on Elections (Comelec), 210 concerned citizens ang sinabihang maghain ng affidavit at ebidensiya ng isinumbong na pagbebenta at pagbili ng boto para sa posibleng paghahain ng kaso. Pero ayon sa Comelec, 3 lang ang payag na ituloy ang kanilang reklamo. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Lunes, 30 Mayo 2022