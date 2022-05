Watch more News on iWantTFC

Ginawaran ng award ang isang Filipino special education teacher sa Amerika dahil sa kaniyang nakabibilib na dedikasyon sa kaniyang pagtuturo.

Ang gurong si Ella Wagan-Nava ang kauna-unahang Pilipinong nakatanggap ng Heart of Education Award, na kinikilala ang mga natatanging guro sa Clark county schools sa Las Vegas, Nevada.

Aminado si Wagan-Nava na maraming hamon sa pagtuturo sa mga batang may special needs, lalo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung saan napilitan silang lumipat sa online at hybrid learning mula sa nakasanayang face-to-face classes.

"Mas gusto ko makita 'yong estudyante ko next to me than online, kasi sobrang limited 'pag online. Pero ayun nga lang, ang dami mong preparation saka parang inaasikaso mo online tapos may inaasikaso ka sa gilid," kuwento ni Wagan-Nava ukol sa hybrid learning.

Pero sa kabila nito, nanaig ang dedikasyon niya sa pagnanais na matuto ang mga estudyante.

"For me, I find joy in teaching them kasi lahat ituturo mo tapos kaunting achievement lang ng bata, like, if my student imitated me verbally, sobrang laking achievement na 'yon for me," ani Wagan-Nava.