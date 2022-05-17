KILALANIN: 12 senador na nakatakdang iproklama ng Comelec
ABS-CBN News
Posted at May 17 2022 07:35 PM
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