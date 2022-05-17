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KILALANIN: 12 senador na nakatakdang iproklama ng Comelec

ABS-CBN News

Posted at May 17 2022 07:35 PM

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Halos tapos na ang trabaho ng Commission on Elections (Comelec) bilang National Board of Canvassers para sa senador at party-list kaya nakatuon na ang pansin nila sa proklamasyon ng mga panalo. Narito ang 12 senador na ipoproklama ng Comelec sa Miyerkoles. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Martes, 17 Mayo 2022

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