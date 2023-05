Lalaki sinaksak ng ka-tropa sa Culiat

Watch more on iWantTFC

Patay ang isang lalake matapos saksakin ng katropa sa Culiat, Quezon City.

Ayon sa paunang imbestigasyon ng QCPD, ipinagbababawal na gamot ang naging mitsa umano ng alitan ng magkatropang biktima at suspek.

Itinago umano ng suspek ang timbangan ng droga at nang ito'y hanapin ng biktima, nagbanta itong papatayin ang suspek kapag hindi inilabas kaya inunahan na nitong saksakin ang biktima.

Pinatotohanan naman ng isang testigo na gumagamit at nagbebenta nga ng ilegal na droga ang suspek at ang biktima.

Lumilitaw na dati na umanong nasangkot sa sangkaterbang kaso tulad ng alarm and scandal, physical injuires, illegal gambling at illegal possession of firearms ang suspek.