Joint patrol sa West Philippine Sea inaasahan sa mga susunod na buwan

Inaasahang magkatuwang nang magpapatrolya ang mga barko at eroplano ng Pilipinas, Amerika at posibleng ibang pang bansa sa West Philippine Sea sa mga susunod na buwan. Ayon ito kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez. Nagpaalala naman ang isang political analyst na hindi dapat isantabi ng pamahalaan ang relasyon nito sa China. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Lunes, 8 Mayo 2023.