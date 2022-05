Watch more News on iWantTFC

Nakahanda na ang mga contingency measure ng Meralco sa kabila ng agam-agam ng National Grid Corporation of the Philippines na baka kapusin ang supply ng kuryente sa araw ng halalan. Muli ring nakiusap ang Meralco sa mga guro at mamamahala sa halalan na huwag magdala ng ibang appliance para hindi mag-overload sa kuryente. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Huwebes, 5 Mayo 2022