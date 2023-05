Watch more on iWantTFC

Seryoso nang tinitingnan ng mga senador ang pagbubuo ng isang special court na lilitis sa mga kasong may kinalaman sa agricultural smuggling. May iba pang panukala ang ilang senador para mapigilan at maparusahan ang mga sangkot sa pagpupuslit ng mga produkto sa Pilipinas. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Martes, 2 Mayo 2023