Mga community pantry posibleng ipasara kung lalabag sa health protocols

Nagbabala ang Department of the Interior and Local Government na posibleng ipasara ang mga community pantry kung may malalabag na health protocols. Samantala, ginawa na lamang drop-off point ng mga donasyon ang Maginhawa community pantry. Nagpa-Patrol, Zandro Ochona. TV Patrol, Martes, 27 Abril 2021