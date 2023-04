Marcos, Chinese foreign minister nag-usap sa Malacanang

Watch more on iWantTFC

Mas matibay na kooperasyon sa negosyo at kalkalan at mas panatag na seguridad sa rehiyon ang mga pangunahing paksang inaasahang tatalakayin sa pulong nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese foreign minister at state counselor Chin Kang. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Sabado, 22 Abril 2023.