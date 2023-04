Watch more on iWantTFC

Iginiit ngayon ng Chinese embassy sa Maynila na misquoted lamang si Chinese Ambassador Huang Xilian sa kaniyang pahayag tungkol sa mga overseas Filipino worker sa Taiwan, na ikinabit niya sa mga isyu ng Taiwan independence at Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. Ito'y sa gitna ng mga batikos ng iba-ibang opisyal at sektor, at reaksiyon ng National Security Council at Department of National Defense ng Pilipinas. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Lunes, 17 Abril 2023