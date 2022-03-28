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Kiko Pangilinan pumalag sa mga nagsusulong ng 'Robredo-Sara' tandem

ABS-CBN News

Posted at Mar 28 2022 08:35 PM

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Nasa Eastern Visayas ang tambalang Leni Robredo at Kiko Pangilinan para ituloy ang kampanya doon. May pahaging naman si Pangilinan sa mga nagtutulak ng Robredo-Sara Duterte tandem o "Ro-Sa." Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Lunes, 28 Marso 2022
 

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