4,000 residente ng Calbayog City nakiramay sa libing ng alkalde

Halos 4,000 residente ang pumila sa kalsada para makiramay sa pamilya ni Mayor Ronaldo Aquino.

Sa homily ni Bishop Isabelo Abarquez, nanawagan ito sa pamahalaan na itigil ang pagpatay sa Calbayog City. Nangako naman ang pamilya ng alkalde na ​hindi titigil hanggat di nabibigyan ng katarungan ang kaniyang pagkamatay.

Namatay si Aquino noong Marso 8 matapos umanong maka-engkuwentro ang pulisya. Napatay din ang kaniyang driver at police escort at 2 miyembro ng provincial drug enforcement unit at civilian na tinamaan ng ligaw na bala.