Home  >  News

PatrolPH
TV Patrol

Duterte hindi pa handang iutos ang pagtatanggal ng face mask

ABS-CBN News

Posted at Mar 22 2022 07:58 PM

Watch more on iWantTFC

Inihayag ng World Health Organization na maaaring tumagal pa bago ideklarang tapos na ang pandemya. Sinabi naman ni Pangulong Duterte na hindi pa siya handang ipag-utos ang pagtatanggal ng face mask sa bansa. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Martes, 22 Marso 2022
 

Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.
Read More:  PatrolPH   Tagalog news   Covid-19   coronavirus   World Health Organization   Department of Health   vaccination   Food and Drug Administration   face mask   pandemic  