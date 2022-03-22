Duterte hindi pa handang iutos ang pagtatanggal ng face mask
ABS-CBN News
Posted at Mar 22 2022 07:58 PM
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