Teves binigyan ng ultimatum para magpakita sa Kamara

Watch more on iWantTFC

May hanggang alas-5 ng hapon sa Martes, ika-21 ng Marso 2023, si Negros Oriental 3rd Dist. Rep. Arnolfo Teves Jr. para magpakita sa Batasang Pambansa bago mag-desisyon ang House Committee on Ethics and Privileges kung paano siya didisiplinahin. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Lunes, 20 Marso 2023