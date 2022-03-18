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Babae binaril sa loob ng kotse sa Taytay, Rizal

Anna Cerezo, ABS-CBN News

Posted at Mar 18 2022 08:58 AM

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Patay ang isang babae matapos pagbabarilin ng mga di pa kilalang salarin sa Barangay Dolores sa Taytay, Rizal. 

Base sa imbestigasyon, nagmamaneho pauwi ang biktima mula sa Ortigas Avenue Extension nang pagbabarilin siya ng isang nakaabang na lalake sa kalsada

Agad namang tumakas ang di pa nakikilalang salarin patungo ng Ortigas Avenue Extension sakay ng motorsiklo. 

Bumangga naman sa gutter ang sasakyan ng biktima.

Sa ngayon iniimbestigahan pa ng mga awtoridad ang insidente.

ABS-CBN News, March 18, 2022

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