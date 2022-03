Mga kandidato obligasyong harapin ang mga botante: Isko

Watch more on iWantTFC

Naniniwala si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na hindi karapat-dapat iboto ng Pilipino ang sino mang kandidato na ayaw humarap at masuri ng taumbayan. Sa pagdalawa sa Kabankalan, Negros Occidental, sinabi ng pambato ng Aksyon Demokratiko an obligasyon at tungkulin ng kandidato na magpasuri sa botante. Nagpa-Patrol, Jorge Cariño. TV Patrol, Huwebes, 17 Marso 2022