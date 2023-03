Militar binalikan ang mga lugar, pangyayari sa Degamo slay

Watch more on iWantTFC

Inaprubahan ng Korte Suprema ang hiling ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ilipat sa Manila Regional Trial Court ang paglilitis sa mga kasong may kaugnayan sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Kasama ang media, binalikan naman at ipinakita ng militar ang mga lugar at pangyayari hanggang masakote ang 4 na suspek sa pagpatay. Nagpa-Patrol, Jorge Cariño. TV Patrol, Martes, 14 Marso 2023