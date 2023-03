Mga bintana sa paaralan sa Taytay, kinabitan ng nets kontra dengue

Watch more on iWantTFC

Para maprotektahan ang publiko laban sa sakit na dengue, lalo na sa tag-ulan, nagtulong-tulong ang Department of Health, Department of Education, local government unit ng Taytay at Lingkod Kapamilya ng ABS-CBN Foundation na magkabit ng mga treated net sa nasa 100 bintana sa isang paaralan sa Taytay. Nagpa-Patrol, Bernadette Sembrano. TV Patrol, Lunes, 13 Marso 2023