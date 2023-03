Nationwide simultaneous earthquake drill isinagawa

Watch more on iWantTFC

Isinagawa ngayong Huwebes ang nationwide simultaneous earthquake drill. Binigyang diin ng pamahalaan ang karanasan ng Syria at Turkey sa malakas na lindol para mas maging handa ang bansa sa tinatawag na "The Big One." Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Huwebes, 9 Marso 2023