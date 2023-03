Watch more on iWantTFC

Madamdamin ang idinaos na misa sa Adamson University para sa namatay nitong estudyante na si John Matthew Salilig. Kinondena naman ng Commission on Higher Education ang pangyayari at iginiit na walang puwang ang karahasan sa mga kolehiyo at unibersidad. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Huwebes, 2 Marso 2023.