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Labi ng umano'y hazing victim idineretso sa punerarya kung saan nakaburol ang lolo

ABS-CBN News

Posted at Mar 02 2023 07:46 PM

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Naiuwi na sa Zamboanga City ang labi ng hinihinalang biktima ng hazing na si John Matthew Salilig. Idineretso ang labi sa punerarya kung saan nakaburol din ang kaniyang lolo na namatay kamakailan. May panawagan naman ang pamilya ni Salilig sa mga sangkot sa pagkamatay ng binata. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Huwebes, 2 Marso 2023

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