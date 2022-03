Sara Duterte itinangging kakalas sa tandem nila ni Bongbong Marcos

Watch more on iWantTFC

Mariing itinanggi ni vice presidential candidate Sara Duterte ang umano'y nakaambang paghihiwalay ng tandem nila ni presidential bet Bongbong Marcos. Ngayong araw, magkasama ang dalawang kandidato nang humarap sa League of Municipalities of the Philippines. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Martes, 01 Marso 2022