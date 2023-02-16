HORI7ON makikipagkita sa PH fans bago tumulak pa-South Korea
ABS-CBN News
Posted at Feb 16 2023 08:48 PM
PatrolPH, Tagalog News, TV Patrol, P-pop
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