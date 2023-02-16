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HORI7ON makikipagkita sa PH fans bago tumulak pa-South Korea

ABS-CBN News

Posted at Feb 16 2023 08:48 PM

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May good news ang bagong Pinoy group na HORI7ON mula sa programang "Dream Maker." Makikipagkita muna sila sa Pinoy fans bago mag-debut sa South Korea. Samantala, posible bang magkaroon ng sariling grupo ang mga na-eliminate na Dream Chasers? Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Huwebes, 16 Pebrero 2023. 

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Read More:  HOR7ZON   Dream Maker   debut   South Korea   Dream Chasers   P-pop  