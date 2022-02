Watch more on iWantTFC

Ngayon ang unang araw ng national roll-out ng pediatric vaccination, at bubuksan ito ng ilang mga opisyal mula sa Department of Health at Department of Tourism dito sa isang vaccination center sa isang hotel sa Paranaque City.

Aasahang darating maya-maya lang sina Secretary Francisco Duque, Secretary Bernadette Romula-Puyat, Presidential adviser on COVID-19 response Vince Dizon, at Secretary Carlito Galvez Jr., kasama na ang Executive Vice President ng International Container Terminal Services Incorporated, isa sa mga private partner ng pamahalaan sa pagbabakuna dito sa Paranaque.

Inaasahang nasa isang-daang mga bata edad lima hanggang labing-isang taong gulang ang darating ngayong araw dito sa vaccination site na ito.

May laman na kendi, cookies, makulay na masks, alcohol, at may mga lobo pa ang mga loot bags na ibibigay sa mga bata na magpapabakuna dito.

Para maiwasan na magkagulo ang bakunahan dahil iba ang formulation ng pediatric vaccines sa adults, hiwalay ang vaccination area ng mga bata sa mga mas matatanda.

Kung mas marami pa ang matatanggap na allocation ng vaccination site mula sa DOH, magiging bukas sila na mas marami pang bata ang mabakunahan sa lugar.