Pagkawala ng 6 lalaki sa may sabungan iniimbestigahan

Watch more on iWantTFC

May persons of interest ang mga pulis sa pagkawala ng 6 na lalaki na huling nakita sa sabungan sa Maynila. Iniimbestigahan din kung may kinalaman ang insidente sa pagkawala ng iba pang sabungero sa naturang lugar. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Biyernes, 28 Enero 2022