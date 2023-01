Nursing scholarship sa Pilipinas, kailangan palawigin: PNA

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Kailangang palawigin ng gobyerno ang scholarship program para sa mga PIlipinong nais mag-aral ng nursing, ayon sa Philippine Nurses Association (PNA).

Ito’y matapos sabihin ng grupo na nakakaalarma na ang umano’y “pamimirata” ng mga Pinoy nursing students para mag-aral at kalauna’y magtrabaho sa ibang bansa.

“Katulad po ng sa atin pong medicine program, meron po silang doktor para sa bayan. Seemingly, sa ating Department of Health, yung ating scholarship na ino-offer po, para sa pharmacy program, medical technology, midwifery at kasama po ang medicine. At wala po sa listahan ang atin pong programa na nursing,” ani PNA President Melvin Miranda.

Ayon kay Miranda, ipinahayag na ng Department of Health (DOH) na magkakaroon sila ng scholarship program para sa mga nursing students. “Pero ito po ay ii-implement pa for 2024,” kuwento niya.

Una nang naiulat na nag-aalok ng libreng tuition at board and lodging ang ilang mga bansa sa Europa sa mga Pinoy nursing students na nais magtrabaho doon bilang nars.

Ani Miranda, maaaring magkaroon ng epekto ang ganitong sistema sa healthcare sector ng bansa.

“Alam naman po natin na nagpahayag po ang Department of Health that we are really need of 106,000 nurses as per World Health Organization reference. Na we need to have 8 nurses for every 10,000 population.”

“So I think yung ganitong agresibong pagpapalawig pa ng scholarship offering…ay somehow pwedeng magkaroon ng epekto in the future. Dahil po ang arrangement is after they earn a egree, they will be assured of a job placement doon sa bans ana nag-offer ng scholarship grant,” aniya.

--TeleRadyo, 24 Enero 2023