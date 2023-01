9 OFW na ginawang 'crypto scammer' sa Cambodia, nasagip

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nasagip ng pamahalaan ang isang grupo ng mga OFW na ginawang cryptocurrency scammer sa Cambodia, ayon sa isang opisyal ng Department of Migrant Workers (DMW).

Ayon kay Undersecretary Hans Leo Cacdac, malapit nang umuwi sa Pilipinas ang mga nabiktimang manggagawa.

“Meron tayong at least mga 9 ano, yun yung nasa ulat na natanggap namin na nasagip at of course soon they will be repatriated,” aniya.

Dagdag pa ni Cacdac, patuloy ang kanilang operasyon para masagip ang iba pang Pilipinong nangangailangan ng tulong sa Cambodia.

“Alam natin na merong, meron pang, ito’y ongoing kasi yung mga, yung mga tinatawag na mga cryptocurrency scam, mga call center na nagsasagawa ng illegal activities in Cambodia, so alam natin na merong mga possible pang nabibiktima nito,” ayon sa opisyal.

“Kaya’t we are cooperating, ang mahalaga dito we are cooperating, coordinating with the Cambodian authorities at sabay nito, naalertohan na rin ang Department of Justice natin, at ang IACAT, Inter-Agency Council Against Trafficking, para yung (Philippine National Police) at NBI naman ay makapag-ugnayan sa kanilang counterpart sa Cambodia.”

Kuwento ni Cacdac, ang mga Pilipinong nabiktima ay pinaniwalang magtatrabaho sa isang call center.

“Eto yung mga tinatawag na grupo na sindikato na nag-lure sa kanila na magtrabaho doon, and merong mga Filipino elements kasi unfortunately, they’re being lured and given mga nakakaduda na mga means of communication.

“At pagdating doon, (may) mga elemento na susundo sa kanila sa airport at dadalhin sila sa probinsya. Tapos pagdating nga doon, yung kanilang cryptocurrency activities usually mga taga-US yung mga binibiktima nila, pinagtatrabaho sila ng hanggang 16 na oras, walang tulog, 7 days a week,” sabi niya.

“At meron pang mga kuwento na sinasaktan eh. Physically eh, mga kinukuryente.”

Payo ni Cacdac sa mga Pilipino, huwag patulan ang mga alok na trabahong hindi dadaan sa DMW o Philippine Overseas Employment Administration (POEA).

“Kasi hindi po ito, ito ay may bahid ng pagkailegal. Hindi po ito indikasyon na legal yung arrangement.”

Ayon kay Cacdac, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa Cambodia para tuluyan nang masawata ang illegal recruitment at cryptocurrency scam na nagaganap dito.

“There are three ways na nakikipag-ugnayan tayo. Una yung diretso, sa Philippine Embassy ng (Department of Foreign Affairs) na nakikipag-ugnayan sa Cambodian authorities. Pangalawang kaparaanan yung through the IACAT, Inter-Agency Council Against Trafficking. At ito nga yung pakikipag-ugnayan through the DOJ, PNP, the NBI dito sa atin.”

“Pangatlo, meron kasing ASEAN Convention Against Trafficking. So doon, ay nag-sound na rin tayo ng red alert sa Cambodian counterpart nung trafficking, anti-trafficking committee sa ASEAN.”

Sabi ni Cacdac, handa silang magbigay ng tulong pinansiyal at legal para sa mga distressed OFWs pagkawui nila sa Pilipinas.

--TeleRadyo, 20 Enero 2023