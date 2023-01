Watch more on iWantTFC

Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi naging isyu ang pagiging sibilyan ni dating National Security Adviser Clarito Carlos, pero inaming posibleng may ilan ngang grupo na ayaw sa kaniya sa puwesto. Ito'y sa gitna ng pahayag ni Carlos na may mga puwersa umanong kumilos para maaalis siya sa puwesto. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Martes, 17 Enero 2023