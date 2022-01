Watch more on iWantTFC

Ipinatigil ng Department of Environment and Natural Resources ang operasyon ng mining company sa Davao Oriental dahil sa nangyaring water discoloration at heavy siltation kung saan nagkulay kalawang ang ilog at dagat sa 2 barangay. Nagpa-Patrol, Hernel Tocmo. TV Patrol, Lunes, 17 Enero 2022