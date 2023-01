Watch more on iWantTFC

Ibibida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pilipinas bilang isang nangungunang bansang may potensiyal na umunlad mula sa mga hamon ng pandemya, sa pagharap niya sa mga kapuwa lider at mga negosyante sa World Economic Forum. Lumipad na patungong Switzerland si Marcos kasama ang ilang miyembro ng Gabinete at politiko. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Linggo, 15 Enero 2023