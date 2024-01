PNP tinutugis ang nasa likod ng 'destab plot' laban kay Marcos

Watch more on iWantTFC

Tinutugis na ng PNP ang nasa likod ng paninira kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at umano'y destabilisasyon laban sa kanyang administrasyon. Pinabulaanan ng PNP at AFP na may lamat ang relasyon nila sa kanilang commander-in-chief. Nagpa-Patrol, Raffy Santos. TV Patrol, Sabado, 6 Enero 2024.