Bawal muna ang mga turista sa Baguio City dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang tatanggapin lang ng lungsod ay mga bisita na nauna nang nakakuha ng QR-coded Tourist Pass o QTP.

Ayon sa Baguio Public Information Office, ang mga bagong leisure travel requests sa Baguio Visita website ay hindi na nila aaprubahan. Ibig sabihin, sa mga turista na nagpaplano pa lang o nagbabalak pa lang na bumisita sa Baguio dahil sa malamig na panahon ngayong Enero, hindi muna kayo makaka-akyat sa lungsod.

Ang mga pre-approved travel na may QTP lang ang maaaring pumasok sa Baguio. At lahat ng pending requests ay considered rejected na o di na aprupado.

Pwede naman pumasok sa Baguio ang mga Authorized Person Outside of Residence (APOR) at 'yung mga official trips basta't mag register pa rin online sa Baguio website.

Nauna na ring nagbabala ang lungsod sa mga bisita na wag na sumubok pumasok sa lungsod kung kulang ang mga requirements o kung walang QTP.

Nitong holiday season aniya, umabot sa higit 100 katao kada araw ang hindi nila pinapapasok sa Baguio at pinapababa na lang dahil kulang o walang maipakitang documents pagdating sa checkpoint sa lungsod.

Noong December 26 ay 4 lang ang active cases sa Baguio, pero matapos ang isang linggo lang ay tumaas ito sa 73 active cases kahapon.

ABS-CBN TeleRadyo, January 3, 2022