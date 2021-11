Watch more on iWantTFC

Alam n'yo ba na higit 10,000 santo ang kinikilala ng Simbahang Katolika at 2 dito ay Pinoy? Sila sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. At alam n'yo ba na posible nang maging 3 ang mga santong Pilipino? Nagpa-Patrol, Boyet Sison. TV Patrol, Martes, 16 Nobyembre 2021