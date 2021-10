Watch more on iWantTFC

Isa sa mga nakakaaliw na paksa sa social media ay 'yung may kinalaman sa "pogi problems." May ilang habulin daw ng babae, habang may ibang pagod na raw maging guwapo araw-araw. Nagpa-Patrol, Marc Logan. TV Patrol, Biyernes, 15 Oktubre 2021.