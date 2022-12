Pamilya ni Jovit Baldivino, inalala ang kaniyang huling sandali

Watch more on iWantTFC

Pumanaw na ang singer at kauna-unahang kampeon ng "Pilipinas Got Talent" na si Jovit Baldivino sa edad na 29. Ayon sa pamilya, kumakanta pa sa party noong nakaraang linggo si Baldivino, nang sumama ang pakiramdam at isinugod sa ospital. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Biyernes, 9 Disyembre 2022.