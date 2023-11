Watch more on iWantTFC

Going strong ang relasyon nina Ronnie Alonte at Loisa Andalio na nagdiwang ng kanilang ika-7 anibersaryo. Nakabantay naman ang netizens sa posts nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati. Nagpa-Patrol, Gretchen Fullido. TV Patrol, Lunes, 27 Nobyembre 2023