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'Batang Quiapo' cast emosyonal na ikinuwento ang pagtulong ni Coco Martin

ABS-CBN News

Posted at Feb 08 2023 08:31 PM

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Matutunghayan ang kakaibang kombinasyon ng mga artista sa "Batang Quiapo," tampok ang mga bituin mula sa iba-ibang larangan at karanasan. Naging emosyonal ang cast nang balikan ang ginawang pagtulong sa kanila ni Coco Martin. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 8 Pebrero 2023

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