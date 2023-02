Watch more on iWantTFC

Ibinida ngayong Linggo ng P-pop artist na si Felip ang kaniyang bagong musika sa "ASAP Natin 'To."

Itinanghal ni Felip, o mas kilala bilang Ken ng boy group na SB19, sa "ASAP" stage ang kantang "Criminal" mula sa kaniyang extended play na "Complex."

"'Complex' talks about 'yong complexities na mayroon ang isang tao. As a human being, may negative thoughts tayo but still, gusto ko i-encourage 'yong listeners na hindi magpatalo sa negative thoughts na mayroon sila," sabi ni Felip tungkol sa kaniyang album sa panayam ng "ASAP" hosts.

Biyernes nang ilabas ni Felip ang "Complex," na may 6 na kanta, kabilang ang pre-release song na "Rocksta."

Kasabay ng performance, nag-trend sa Twitter ang hashtag na #FELIP_COMPLEXonASAP.

Sa naunang ulat ng "TV Patrol," ibinahagi ni Felip na may sinamahan niya ng Bisaya ang isa sa mga kanta sa album bilang pagmamalaki sa kaniyang pagiging Bisaya.