Mga aabangan sa pelikulang 'Argylle' ibinahagi ng cast

Ipapalabas na sa mga sinehan ang action spy movie na "Argylle." Ekslusibong ibinahagi sa ABS-CBN News ng cast at Hollywood stars na sina Henry Cavill, Sam Rockwell at Bryce Howard ang saya at excitement sa kanilang bagong pelikula. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Lunes, 29 Enero 2024