Carlo Aquino, ibinahagi kung bakit napalapit kay Charlie Dizon

Ibinunyag ni Carlo Aquino na nasa getting-to know at dating stage na sila ni Charlie Dizon. Ito'y matapos ngang mag-trending ang super sweet na larawan nila na sinasabing kuha noong New Year's Eve sa La Union. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 6 Enero 2023