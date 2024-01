Watch more on iWantTFC

Matapos magwaging Best Actress sa Metro Manila Film Festival, isa pang bagong pelikula ang nakalinya ngayong taon para kay Star for All Seasons Vilma Santos. May napipisil din siyang mga puwedeng bumida sa remake ng kanyang iconic movie na "T-Bird at Ako." Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 5 Enero 2024.