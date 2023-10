Watch more on iWantTFC

Kinupkop ng isang crocodile shelter sa Florida, USA ang isang buwaya na walang nguso.

Ayon sa mga rescuers, maaaring naputol ang nguso ni "Jawlene" sa isang aksidente sa motor ng bangka o kaya sa pakikipaglaban sa kapwa buwaya.

Tinawag na Jawlene ang buwaya hango sa sikat na country song na "Jolene" ni Dolly Parton.

"Jawlene is the cutest little thing, and she’s doing so great despite her injury," sabi ni Crocodilian enrichment coordinator Savannah Boan sa Reuters.

Isinalin sa ulat ng Reuters