Isinusulong ngayon sa Kongreso ang panukala para sa isang "Maharlika Investment Fund." Bagama't may agam-agam ang ilang ekonomista at mambabatas, siniguro ni Finance Secretary Benjamin Diokno na may sapat umanong proteksiyon ang pondo mula sa anomalya. Nagpa-Patrol, Warren De Guzman. TV Patrol, Miyerkoles, 30 Nobyembre 2022.