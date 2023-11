Watch more on iWantTFC

Para-paraan ang ilang mamimili para makabili ng murang pang-Noche Buena. Ang ilan ay sinasamantala ang sale at promo, lalo't naglabas na rin ng price guide ang Department of Trade and Industry para sa Noche Buena items. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Linggo, 26 Nobyembre 2023