Watch more on iWantTFC

May namumurong bawas-singil ang Meralco sa paparating na August billing. Dahil ito sa paglakas ng piso kontra dolyar at pagmura ng presyo ng kuryente sa spot market. Samantala, iniatras ng gobyerno ang simula ng bagong subsidy program para sa mga mahihirap na customer ng Meralco at ibang electric cooperatives sa buong bansa. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Huwebes, 3 Agosto 2023