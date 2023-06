Prangkisa ng Cebu Pacific pinasususpende dahil sa mga reklamo

Watch more on iWantTFC

Pinasususpende ng isang mambabatas ang prangkisa ng Cebu Pacific dahil sa kaliwa't kanang reklamo ng mga pasahero dulot ng flight delays at cancellation. Pero para sa ilang pasahero at Makabayan bloc sa Kamara, mas dapat isulong ang magna carta o batas na iiral kapag may kapalpakan sa sebrisyo ng isang airline. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Martes, 27 Hunyo 2023