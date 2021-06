DOE, NGCP nagturuan kung sino ang may sala sa Luzon brownouts

Watch more in iWantTFC

Sa pagdinig ng Senado, nagturuan ang Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines kung sino ang dapat sisihin sa power interruption sa Luzon na bumulaga sa mga residente lalo't karamihan ng tao ay nagtatrabaho o nag-aaral sa bahay. Paliwanag ng NGCP, hindi sila nagkulang na magpaalala sa DOE ukol sa numinipis na suplay ng kuryente sa bansa. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Huwebes, 10 Hunyo 2021