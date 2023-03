Watch more on iWantTFC

May malawakang daily water service interruption ngayong linggo para sa mga kostumer ng Maynilad. Kailangan daw kasi mag-ipon ng tubig ngayong tag-init, lalo't may nagbabantang El Niño. May water interruptions din ang Manila Water pero hanggang Marso 29 lang ito. Nagpa-Patrol, Warren de Guzman. TV Patrol, Lunes, 27 Marso 2023